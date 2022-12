Fischotter wird weiter bejagt: 50 werden entnommen

Der Fischotter zählt zu den ganzjährig geschonten Tierarten, ist aber laut Landesrat Martin Gruber in Kärnten für massive Schäden an Gewässern und Fischzuchten verantwortlich. Aus dem Wildschadensfonds werden heuer rund 120.000 Euro für Fischotterschäden ausbezahlt, der tatsächliche Schaden geht aber in die hunderttausenden Euro. Die Population hat sich so dynamisch entwickelt, dass mittlerweile auf 97,7 Prozent der Landesfläche Fischotternachweise gefunden werden.