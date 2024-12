Vergiftung durch Therme: Gesamtes Haus evakuiert

Durch eine defekte Therme haben am Sonntagabend in Wien-Floridsdorf eine 51-Jährige und ihr Sohn eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Beide wurden in ein Spital eingeliefert. Das gesamte Haus musste evakuiert werden, denn in mehreren der rund 20 Wohnungen wurde eine erhöhte CO-Konzentration festgestellt.