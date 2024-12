Die berühmteste Hochzeit der britischen Royals

Diese letzte royale Vernunftehe in der europäischen Geschichte endete in einer Katastrophe. Die eheliche Verbindung von Charles und Diana stürzte die Beteiligten in schwere persönliche Krisen. Als öffentlich bekannt wurde, wie sehr vor allem Diana in der Ehe gelitten hatte, erfuhr auch das Königshaus einen Kollateralschaden, die öffentlich ausgetragene Schlammschlacht im Vorfeld der Scheidung im Jahr 1996 schadete dem Image der britischen Royals sehr. Eine weitere Folge der gescheiterten Ehe: König Charles ist das erste geschiedene Oberhaupt der anglikanischen Kirche.