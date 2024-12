Besinnliche Adventtour zur Katharinen-Kirche

Vorhergesagte Katastrophen treten selten ein und so blieb auch der für das zweite Adventwochenende prognostizierte Wintereinbruch aus, der für die Abänderung der 2. Adventwanderung gesorgt hatte. Statt auf das Stubeck ging es so am zweiten Adventsonntag wandernd durchs Maltatal zur romantischen Katharinen Kirche.