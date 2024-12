Rachefeldzug mit Humor: Alle wollen Ahornsirup

Hollywood erkennt langsam, aber sicher, was es an seinen alternden Schauspielerinnen hat. Immer öfter schätzen Streamingproduktionen deren gereifte Darstellerkunst, so reüssiert etwa Meryl Streep seit einiger Zeit in der Serie „Only Murders In The Building“. Nun zeigen Jamie Lee Curtis und Margo Martindale in der neuen Comedy-Serie „The Sticky“ auf Amazon Prime Video ordentlich auf. Darin geht es um einen Raubüberfall – auf Ahornsirup. Denn die kanadische Ahornsirup-Farmerin Ruth (Martindale) wird von der Bürokratie gepiesackt und steht deshalb vor dem Ruin. Da geht sie auf einen Rachefeldzug, bei dem sie Sirup im Wert von Millionen von Dollar stehlen will ...