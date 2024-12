Brutaler Überfall: Täter stoßen Mann in Wienfluss

Im Wiener Stadtpark wurde ein 39-jähriger Mann am Samstagabend Opfer eines brutalen Überfalls. Zwei Unbekannte entrissen ihm Handy und Lautsprecher, warfen ihn in den Wienfluss und attackierten ihn erneut, als er sich retten wollte. Die Täter flüchteten, das Opfer wurde mit Verletzungen in ein Spital gebracht.