Umfrage sieht „Mehrheit“ für Blau und Rot

Erstmals blau-rote Mehrheit möglich

Laut den aktuellen Zahlen verschieben sich die Mehrheitsverhältnisse so, dass sich erstmals in der Geschichte Niederösterreichs eine blau-rote Mehrheit im Landtag ausgehen würde. In der aktuellen Sonntagsfrage liegt die ÖVP zwar mit 35 Prozent (minus fünf) im Vergleich zur Wahl 2023) weiter klar vor der FPÖ, die auf 27 Prozent zulegt (plus drei Punkte zum vergangenen Jahr). Die SPÖ verzeichnet ein Plus von einem Prozent und erreicht 22 Prozent. Neos und Grüne liegen jeweils bei sieben Prozent.