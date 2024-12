Wütender Guardiola will auf Fan losgehen

Befreiungsschlag

Am Mittwoch aber gelang Meister ManCity nach sieben sieglosen Pflichtspielen in Serie der so ersehnte Befreiungsschlag. Die Guardiola-Truppe setzte sich am Mittwoch zum Auftakt der 14. Runde in der Premier League gegen Tabellennachbar Nottingham Forest verdient mit 3:0 (2:0) durch. Zuvor hatten die Citizens vier Ligaspiele hintereinander verloren. Spitzenreiter Liverpool kam auswärts gegen Newcastle United nicht über ein 3:3 hinaus.