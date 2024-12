Versuchter Mord in Notunterkunft: Täter flüchtig

Vor einer Notunterkunft für Obdachlose geriet am Freitagabend in Wien-Hernals ein Mann mit zwei anderen Männern aus bisher ungeklärten Gründen in Streit. Laut Zeugen soll der Mann einen seiner Kontrahenten verbal mit dem Umbringen bedroht und dann mit einem Messer auf beide eingestochen haben. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt.