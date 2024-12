Trotz Kälte steht neues Eis jetzt hoch im Kurs!

An drei Standorten erhältlich

Aktuell ist das Dubai-Schokoladen-Eis in Lockenhaus, Podersdorf am See und auf der Meidlinger Hauptstraße in Wien erhältlich. „Eine Ausweitung der Standorte erfolgt in Kürze", so die Familie. Die Eismacher wollen den internationalen Markt erobern und planen eine eigene Produktionslinie in Dubai. In Kooperation mit der Firma Art of Ice, die dort etabliert ist, laufen bereits die Verhandlungen.