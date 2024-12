Sturmböen verhindern Landung in Salzburg

Die Augenzeugen, die sich bei der „Krone“ am Freitagnachmittag meldeten, staunten nicht schlecht: Der Wizz Air Malta Flug, Nummer W4 323, aus Bukarest setzte kurz nach 16 Uhr zur geplanten Landung am Salzburger Flughafen an. Wenige Meter über dem Boden fuhr der Wind so stark unter den Flieger, dass dieser wieder aufsteigen und zu einem neuerlichen Versuch ansetzen musste.