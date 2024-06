Flughafen Salzburg holt bei Passagieren massiv auf

„Wir haben im Vorjahr rund 1,61 Millionen Passagiere abgefertigt. Das entspricht einem Plus von 31,3 Prozent gegenüber dem Jahr davor“, berichtete Ganghofer bei einem Pressegespräch am Flughafen. Man bewegt sich in immer größeren Schritten auf das Vorkrisenniveau von 1,84 Millionen Fluggästen zurück und peilt für das laufende Jahr rund 1,66 Millionen an.