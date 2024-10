Notfall: Lufthansa-Maschine geriet in Vogelschwarm

Der Airbus 319 musste noch eine Warteschleife fliegen, ehe er am Münchener Airport aufsetzte. Einsatzkräfte wie die Flughafenfeuerwehr hatten sich in der Zwischenzeit bereit gemacht. Um 0.24 Uhr, etwa eine Stunde nach dem Vogelschlag, waren alle Passagiere sicher auf bayerischem Boden anstatt am Zielflughafen Salzburg.