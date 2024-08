Flug fiel aus: Ortschefin verpasste Beerdigung

Bis zum Abflugtag war alles in Ordnung: Puchs Bürgermeisterin Barbara Schweitl (SPÖ), war mit großem Anhang auf Mallorca auf einer 50er-Feier. Der Neffe ihres Mannes lud ein. Der Schock folgte am 15. August: Schweitl und zig Familienmitglieder standen am Flughafen und konnten nicht weg.