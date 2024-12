Hier spielen die Polizisten von morgen Christkind

Im Wiener Polizeirecruiting-Center trafen die Polizisten von morgen dann auf die Kinder und nahmen sich viel Zeit für sie – bemalten Kekse und verteilten Geschenke, die sie in ihrer Freizeit finanziert haben. Am Abend kamen noch einmal 1700 Euro zusammen, die je zur Hälfte an das Kinderhospiz-Netz Wien und die Hilfsorganisation „Make-A-Wish“ gespendet wurden.