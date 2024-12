Endlich Spatenstich für das Neusiedler Hallenbad

Das Hallenbad in Neusiedl am See ist seit 4. März 2020 wegen Einsturzgefahr geschlossen. Seitdem hoffen Vereine und private Schwimmer, dass saniert und wieder eröffnet wird. Jetzt scheint es so weit zu sein, zumindest wurde zum Spatenstich geladen. Landesrat Heinrich Dorner betonte dabei, dass es „ein guter Tag für die Stadt Neusiedl am See und die gesamte Region“ sei.