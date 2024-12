Deutsch-Misere: Kindergärten fordern mehr Personal

Die Sprachprobleme in den Klassenzimmern nahmen in den vergangenen Jahren zu, in Kindergärten sieht es nicht besser aus. Im laufenden Schuljahr wurden in Wien 45 Prozent der Volksschüler in der ersten Klasse Volksschule als außerordentlich eingestuft. Sie können laut Definition nicht gut genug Deutsch, um dem Unterricht zu folgen, obwohl sie im Schnitt zwei Jahre den Kindergarten besucht haben.