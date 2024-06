Mozartkugel-Aus: „Werk war nicht zu halten“

Am Tag nachdem die Hiobsbotschaft vom Mozartkugel-Aus in Grödig offiziell wurde, herrscht am Fabrikstandort Betroffenheit. Beim Werksverkauf decken sich Fans mit Schokolade ein. Der US-Konzern, der die Markenrechte für die Herstellung der Mirabell-Mozartkugeln besitzt, hat indes schon einen Ersatz für die Salzburg Schokolade gefunden.