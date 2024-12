LIVE ab 14.30 Uhr: FC BW Linz empfängt Klagenfurt

Blau-Weiß Linz spielt am Sonntag (14.30 Uhr) zum Jahresabschluss in der Fußball-Bundesliga um das Erreichen eines wichtigen Zwischenziels. Mit einem Heimsieg gegen den strauchelnden SK Austria Klagenfurt würden die Linzer in den Top 6 der Fußball-Bundesliga überwintern – und wären damit dem Klassenerhalt sehr nahe. Die Kärntner haben vor Weihnachten noch ein Nachtragsspiel in Salzburg (14. Dezember) zu absolvieren, hoffen aber bereits in Linz auf Punktezuwachs.