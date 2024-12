Neue Spuren: Fingerabdruck und ein Lächeln

Es könnte sich um einen „entscheidenden Hinweis auf die Identität des Verdächtigen“ handeln, erklärte ein ehemaliger FBI-Agent am Donnerstag gegenüber dem Nachrichtensender CNN zu den Bildern aus einer Überwachungskamera in einem Hostel in der Upper West Side von Manhattan. Die Rezeptionistin wurde bereits von der Polizei befragt. Für die Unterkunft benutzte der Mann offenbar einen gefälschten Führerschein aus dem Bundesstaat New Jersey.