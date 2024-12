Im Hit bannten Eisbären endlich ihren Ritten-Fluch

Entscheidung nach Penalties

Im Vorfeld hatte Eisbär Philip Putnik gefordert, die dezimierte Mannschaft müsse zusammenrücken, sich an den Matchplan halten und ihre Chancen verwerten. Just er war es dann auch höchstselbst, der im Mittelabschnitt die Heimischen-Führung (26.) durch einen von Giacomuzzi abgefälschten Soracreppa-Schuss egalisierte. Der so zuverlässige Rückkehrer Furlong im Tor konnte Lindners Schuss nicht bändigen, Putnik staubte noch in der Luft ab (34.). Glück für Zell im Schlussabschnitt: Öhler fälschte einen Hjorth-Hammer unhaltbar ab, doch die Unparteiischen verweigerten dem Goal wegen hohen Stocks die Anerkennung.