„Glaubt ruhig, dass wir in einer Krise sind!“

... diese Ehre wird auch in Hütteldorf nicht vielen Rapid-Spielern zuteil. Isak Jansson ist es in der Saison zweimal gelungen. Am 1. September bei seiner 2-Tore-Gala beim 3:2 gegen Salzburg. Und vier Wochen später, als nach nur 19 Minuten sein Comeback-Versuch mit Schmerzen abrupt endete. Wieder das Knie.