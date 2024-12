Winterliche Tour zum sagenumwobenen Gufelstein

Winterwanderweg über Gufelgut

Zumindest ein wenig winterlich ist es in Partenen, am Talschluss des Montafons. Dort liegt der Ausgangspunkt für den heutigen Wandertipp. Beim Parkplatz in der Nähe des kleinen Schwimmbads geht es los. Von dort folgt man dem markierten Winterwanderweg über Gufelgut in Richtung Bellamaisäß. Anfangs geht es noch an ein paar Häusern und Schuppen vorbei, bevor man die Ill quert und leicht in den Wald aufsteigt. Der Name Partenen dürfte aus dem Rätoromanischen stammen, abgeleitet von „Parthenna“ oder auch „Partenaea“, was so viel wie „langsam ansteigender Weg“ bedeutet und somit recht gut auf die heutige kurze Tour passt.