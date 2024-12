Katzer: „Man muss auf das große Ganze achten“

Katzer hofft, dass der Klauß-Truppe vor den letzten drei Spielen im Jahr 2024 (Samstag in Salzburg, dann in der Conference League in Nikosia und gegen Kopenhagen um die Top-8) nicht die Luft ausgeht. „Es gibt so Phasen in einer Saison. Die Austria ist schlecht gestartet, hat jetzt einen Lauf. Bei uns ist es umgekehrt.“ Vor allem die Teamspieler wie Sangare und Seidl zollen dem Monsterprogramm (teilweise 30 Saisoneinsätze) Tribut. „Durch solche Phasen kommt man nur, wenn einzelne Leistungsträger die Partie reißen. Diese Form haben sie momentan aber nicht“, so Katzer.