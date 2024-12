Rapid: Auf dem Zahnfleisch zu „dreckigen Toren“

Kapitän Seidl stecken bereits 32 (!) Saison-Einsätze in den Knochen, bei Sangare – der in den Länderspielpausen nach Afrika muss – auch bereits 30! Anfang Dezember ist das enorm, was ein Blick auf das Mittelfeld der Austria zeigt: Barry (20 Partien) und Fitz (18) sind aktuell zwei Trümpfe im violetten Höhenflug. Rapids Problem: Die erhoffte Frische von der Bank, also die Rotation, erwies sich als Rohrkrepierer – dafür fehlt auch die Qualität.