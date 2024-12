Land beschließt das Budget für kommendes Jahr

20 Prozent des Landesbudgets fließt in die Bereiche Soziales und Wohnbauförderung, 30 Prozent in die Gesundheit. Die weiteren Schwerpunkte bei der Budgeterstellung 2025 lagen insbesondere in den Bereichen Spitäler, Pflege und Betreuung, Klimaschutz und Mobilität sowie Wirtschaftsförderung und Kultur.