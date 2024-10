475 Millionen Euro Minus: Die größten Brocken

Der Heizkostenzuschuss wird deutlich reduziert

Sie verweisen auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. „Wir sind in der längsten Rezession seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Da wollten wir ein Budget erstellen, das keinen radikalen Sparstift ansetzt“, erklärt Svazek. Der Großteil des Budgets – fast die Hälfte – fließt wie üblich in die Bereiche Gesundheit und Soziales. Dort gibt es auch die größten Zuwächse. Investiert wird neben Großprojekten wie dem Landes-Dienstleistungszentrum und der Festspielhaus-Sanierung vor allem in den öffentlichen Verkehr. Neben dem S-Link fließt viel Geld in den Ausbau der Lokalbahn und neue Zuggarnituren.