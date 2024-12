Knaller! Ferrari setzt Leclerc-Bruder ins Cockpit

Premiere in der Königsklasse des Motorsports: In der Formel 1 gibt es echt nichts, was es nicht gibt – am kommenden Wochenende wird tatsächlich zum allerersten Mal überhaupt ein Brüder-Paar gemeinsam für ein Team an den Start gehen! Ferrari setzt am Freitag vor dem Grand Prix von Abu Dhabi auf die Geschwister Charles und Arthur Leclerc …