Wo die Weihnachtsfeier erst nach Weihnachten ist

Was sind da ein paar lange Wochen?

Dennoch hängt sich die zusätzliche „Fußarbeit“ an: „Ich hab’ heute etwa 300 Pakete, die ich an 120 bis 140 Innenstadtadressen liefern muss. Bis zu 30 Kilo können die Sendungen wiegen, und nicht jedes Haus hat einen Lift“, gibt der Zusteller zu bedenken. „Die Kollegen jammern manchmal, aber im Licht der aktuellen Ereignisse sind wir alle froh über unseren sicheren Job – was sind da schon ein paar lange Wochen. Dazu werden die Überstunden gut vergütet.“