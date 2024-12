Notfall im Cockpit als Grund für Flugzeugabsturz

Rund vier Tage nach dem tragischen Tod des erfahrenen Piloten Harald „Harry“ Becker (83) dürfte nun die Absturzursache am Predigtstuhl im Bezirk Waidhofen an der Thaya geklärt sein. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis hat der ehemalige Kaufmann aus Weitra im Bezirk Gmünd kurz vor dem tödlichen Crash massive gesundheitliche Probleme gehabt. Ob zusätzlich auch noch ein technischer Defekt am Kleinflugzeug eine Rolle gespielt hat, ist aktuell noch unklar.