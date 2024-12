Mit „Speed“ im Blut in die Pizzeria gedonnert

Angeklagter: „Bin kein Terrorist“

„Ich bin kein Terrorist und wollte niemanden verletzen“, erklärte der in Deutschland lebende Pole (37). Er sei am Steuer eingeschlafen und erst wieder in der Pizzeria aufgewacht. „Ich war völlig geschockt.“ Neben seiner starken Übermüdung zählte die Richterin noch andere Faktoren auf, wie überhöhtes Tempo und die widrigen Witterungsbedingungen mit Starkregen. Und: In seinem Urin waren Reste der aufputschenden Droge „Speed“. Er selbst könne sich auch nur mehr an „Licht und Regen“ erinnern.