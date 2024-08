„Das hätte wirklich schlimm enden können“

Bei starkem Regen hatte ein Pole (37) in Mittersill am Sonntagabend die Kontrolle über sein Auto verloren – die „Krone“ berichtete. Der Mann war in einer Kurve im Stadtzentrum schnurstracks in eine vollbesetzte Pizzeria gefahren. Während Einheimische und Urlauber dort Pizza und Pasta verspeisten, krachte und rumpelte es auf einmal. Tische und Stühle flogen. Und auch Menschen.