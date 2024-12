„Deutschförderklassen neu aufsetzen!“

Problematisch sei im Schulalltag jedenfalls die oft unübersichtliche Sprachenvielfalt, die an den heimischen Schulen und innerhalb der Klassen herrschen würde. Viele Lehrkräfte könnten mit ihrem Lehrstoff nicht mehr zu den Schülerinnen und Schülern durchdringen, es werde viel zu wenig Deutsch gesprochen. Landau: „Die Deutschförderklassen müssen neu aufgesetzt werden. Denn so wie das in der Praxis derzeit gehandhabt wird, ist es nur second best.“ Der Bildungsaktivist lässt auch mit einem neuen Vorschlag aufhorchen: „Ich möchte in den vielen ungenutzten heimischen Erdgeschoßzonen kleine, punktuelle Bildungsgrätzel einrichten. Zum Beispiel in Gemeindewohnungen. Für Schülerlinnen und Schüler, wo aber auch die Eltern dazukommen können.“