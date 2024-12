„Ich bin zuletzt nur noch hin und her gesprungen“

Wann haben Sie Ihre Entscheidung getroffen?

Eh schon im Sommer, als Lena zur Welt kam. Da wurde mir rasch klar, dass es so nicht weitergehen kann, ich gerne dabei sein möchte, wenn sich meine Tochter das erste Mal umdreht. Sie braucht mich, auch am Abend. Da stehen aber sehr viele Termine auf dem Programm. Mich brauchen aber auch meine 23 Mitarbeiter in den zwei Betrieben, die ich leite. Die Situation in der Hotellerie hat sich zuletzt stark verändert. Ich trage die Verantwortung.