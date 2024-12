Wallfahrtskirche muss dringend saniert werden

Alljährlich pilgern Gläubige am 13. Dezember zum Kirchlein St. Lucia am Rupertiberg. Doch Wind und Wetter setzten der Wallfahrtskirche in den vergangenen Jahren massiv zu und nagen an der Fassade des Gotteshauses. Ein Umstand, den auch Pfarrer Johann Krištof kennt: „Wir wissen das leider. Aber im Moment fehlt uns einfach das notwendige Geld für eine Sanierung.“ Erst vor zwei Jahren wurde einiges Geld in einen neuen Turmaufgang und in die Glockenanlage investiert. Eine umfassende Renovierung des Gotteshauses liegt aber schon fast vierzig Jahre zurück.