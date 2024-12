Hat die SPÖ einen Selbstmordwunsch?

Die Kombination aus FPÖ und SPÖ in der Steiermark hätte eine stärkere Debatte auf die Koaltionsverhandlungen im Bund Bundesregierung, vor allem für die SPÖ, sagt Stainer-Hämmerle. „Babler dürfte sicher erleichtert sein, dass Rot-Blau in der Steiermark nichts geworden ist.“ Man sehe aber auch, dass die Freiheitlichen eine strategische Chance vergeben haben, so die Politologin. „Weil zu zeigen, wir können regieren, nicht nur mit der ÖVP, sondern auch mit der SPÖ, hätte ihre Handlungsoptionen auch auf der Bundesebene und nicht zuletzt bei den Wahlen im Burgenland erhöht.“