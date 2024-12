Die Weihnachtskarte von Albert und Charlene 2024!

Das Bild zeigt die Familie in einem heimeligen Wohnzimmer, dekoriert mit einem stimmungsvollen Weihnachtsbaum und einem Steinkamin, der mit einer festlichen Girlande geschmückt ist. Der Baum, geschmückt in gedeckten Farben, mit weißen, roten und orangefarbenen Akzenten, steht in einem rustikalen Korb voller Zapfen – eine angenehm unglamouröse Note, die den natürlichen Charme des Bildes unterstreicht.