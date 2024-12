Herzogin Meghan und Prinz Harry in der Krise!

Prinz hat „Identität verloren“

Dabei flogen dem rebellischen Prinzen einst die Herzen nur so zu. Doch: „Harry musste ganz neu anfangen und hat dabei zweifellos seine Identität verloren“, erklärt „Daily Mail“-Autor Russell Myers in der ZDF-Doku. Deshalb hege Harry auch immer mehr den Wunsch, wieder „eine Basis in seiner Heimat zu haben, seine Kinder hier herzubringen“.