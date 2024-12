Opposition übt sich noch in Zurückhaltung

Grüne befürchten Kürzungen im Sozialbereich

In einer ersten Reaktion auf die blau-schwarzen Regierungsverhandlungen zeigt sich die Grüne Landessprecherin erwartungsgemäß kritisch: „Blau-Schwarz steht in anderen Bundesländern für Kürzungen im Sozialbereich, für Angriffe auf die Kultur und den Abbau von Transparenz. Dasselbe Szenario droht nun auch in der Steiermark.“