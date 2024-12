Die Politik lobt sich, obwohl der Standort wankt

Forderungen an die „Regierungsverhandler“

Ja, die KTM-Insolvenz hat die Landespolitik auf dem falschen Fuß erwischt – und ihr auch demonstriert, dass es mit wohlklingenden Stehsätzen aus dem PR-Lehrbuch nicht getan ist. Deshalb ist es nicht überraschend, dass sich Achleitner gleich an die „Regierungsverhandler in Wien“ wendet: „Der Wirtschaftsmotor braucht wieder mehr PS: Investitionsanreize, Leistungsanreize, runter mit Auflagen“, fordert er von der noch zu bildenden Koalition.