„Spazierkonzerte“ und ein hochkarätiges Programm

Schräge Austropop-Texte zu den unsterblichen Melodien von Queen: das bietet Austrofred, „die österreichische Antwort auf Freddie Mercury“. Mit seinem „Walking Concert“ startet am 23. Mai 2025 das „Klagenfurt Festival“ am Neuen Platz. Dabei wandert das Publikum mit dem Künstler über den Neuen Platz in Klagenfurt, die Musik kommt über Kopfhörer. Nach diesem Aufwärmprogramm folgt dann die offizielle Eröffnung.