Zara verrät geheime Royals-Weihnachtstradition!

Auch die Queen

„Wir beschenken uns gegenseitig an Heiligabend“, sagte die dreifache Mutter und enthüllte dann, dass auch die Royals ganz nach britischem Brauch Weihnachtsstrümpfe am Ende ihrer Betten aufhängen, damit „Father Christmas“ sie füllen kann. „Als Erwachsene haben wir immer noch Strümpfe am ersten Weihnachtstag“, plauderte sie aus.