Glatteis und Minusgrade: Kaltfront kommt

Dichte Wolken und zeitweise auch Regenschauer werden für Mittwoch erwartet. Vor allem im Norden treten teils kräftige Regenschauer auf. Am dichtesten bleiben die Wolkenfelder an der Alpennordseite. Der Wind weht schwach aus nördlichen Richtungen. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus fünf und plus drei Grad. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen auf höchstens sieben Grad.