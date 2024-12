Warum Schladming in der Champions League mitspielt

„Krone“: Vor Kurzem hat die Wirtschaftskammer eine Studie über die Wertschöpfung der steirischen Seilbahnbetriebe veröffentlicht. „Ohne sie wäre es in einigen Tälern finster“, hat ein dort geheißen. Ist es wirklich so dramatisch?

Mathias Schattleitner: Ohne den Tourismus wäre es in einigen Tälern wirklich zappenduster. In der Steiermark spielt oft auch Industrie eine große Rolle, im oberen Ennstal hat – wie in Salzburg und Tirol – der Tourismus aber ein viel höheres Gewicht. Wir hatten im Vorjahr eine eigene Wertschöpfungsstudie: Der jährliche Impuls für die Wirtschaft beträgt demnach eine Milliarde Euro.