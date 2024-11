Netrebko und Kaufmann retten Abend ohne Orchester!

Achtstündiger Streik

In Italien hatten zwei große Gewerkschaftsbünde am Freitag zu einem achtstündigen Streik gegen die Haushaltspläne der rechten Regierung von Giorgia Meloni aufgerufen. An dem Ausstand beteiligten sich Beschäftigte in den Bereichen Erziehung, Gesundheit und Industrie. Außerdem kam es zu einem Streik im Nah- und Flugverkehr.