Ukrainer-Verein gegen Konzert von Netrebko in Linz

Nach Bekanntgabe ihrer Trennung Ende Juni als Paar werden Anna Netrebko und Yusif Eyvazov am Freitag in Linz bei einem Open-Air gemeinsam auf der Konzertbühne stehen. Misstöne für das noch nicht ausverkaufte Konzert ertönen vor allem wegen des Auftritts der in Russland geborenen Sopranistin. Der ukrainische Verein „Point of Ukraine“, Studierende und Mitarbeitende der Johannes Kepler Uni Linz sowie Bürger der Republik Österreich fordern die Absage.