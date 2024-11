Mysteriöser Tod von Bob Bryar erschüttert Fans

Bryar stieß 2004 zu My Chemical Romance, nachdem er die Band während einer gemeinsamen Tour mit The Used kennengelernt hatte. Er ersetzte den Gründungs-Schlagzeuger Matt Pelissier und spielte auf dem legendären 2006er-Album „The Black Parade“, das als eines der erfolgreichsten Werke der Band gilt. Darüber hinaus war er an den Aufnahmen für das 2010 erschienene Album „Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys“ beteiligt. 2014 verließ er die Gruppe jedoch und wandte sich später von der Musikindustrie ab, um in der Immobilienbranche zu arbeiten.