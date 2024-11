Kein Kärntner Sommer ohne das große Nockisfest!

Auch im kommenden Jahr laden die heimischen Schlagerikonen ihre Fans wieder vom 19. bis 21. September zur dreitägigen Wochenendparty an den Millstätter See. Und auch bei der 30. Auflage sind wieder zahlreiche Musikkollegen dem Ruf der erfolgreichen Hausherren gefolgt. So werden die Gäste bereits am Freitag unter anderem von den Grubertalern aus Tirol, von Schlagerlegende Bata Illic und dem Schwarzwälder Reiner Kirsten im Festzelt in Stimmung gebracht.