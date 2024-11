NHL: Marco Rossi leitet Comeback-Sieg ein

Marco Rossi und Kapitän Jared Spurgeon haben Minnesota Wild am Freitag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zu einem 3:2-Sieg bei den Chicago Blackhawks geschossen. Nach 0:2-Rückstand erzielte Rossi mit seinem siebenten Saisontreffer den Anschluss, danach wurde Spurgeon an seinem 35. Geburtstag mit zwei Toren zum Matchwinner.