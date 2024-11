Dieser römische Rotwein am Zollfeld schmeckt allen

Von den Reben in Kärnten werden 80 Prozent Weißwein erzeugt – dass auch Rotwein gedeihen kann, beweisen Romana und Helmut Candussi im Weingut „Vinum Virunum“ in St. Donat. „Helmut hat das Weingut gegründet, er ist im Baugewerbe tätig, Weinbau ist sein großes Hobby“, sagt Romana. „Unser Gut ist 4,5 Hektar groß, je nach Ernte produzieren wir jährlich 15.000 bis 17.000 Flaschen Wein.“ Das „Vinum Virunum“ legt Wert auf Qualität. „Der Wein kann im Hofladen beim GH Schumi am Längsee und im Weingarten gekauft werden“, erzählt Romana, die mit ihrem Gatten vom Ertrag 40 Prozent Rotwein produziert. Auch viele Schafe grasen im Weingarten.